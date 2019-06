Tra le strade del Libertà spunta un tettuccio di decappottabile: oggi la rimozione

Rifiuti di questo tipo non si trovano facilmente: il tettuccio di una decappottabile, che per il colore - un rosso vivo - si staglia ancora di più sul grigio del cemento. A ritrovarlo ieri nel cuore del rione Libertà, è stato il volontario di Retake Dino Rizzi, che ne ha subito denunciato la presenza al popolo Facebook. Siamo in via Nicolai, all'incrocio con via Ravanas; qui ignoti hanno abbandonato il tettuccio retraibile di una spider Mg, appoggiandola al muro esterno dell'ex Caserma Rossani.

Dopo la segnalazione, l'oggetto ingombrante dovrebbe essere rimosso nella mattinata odierna dall'Amiu, l'azienda che si occupa dello spazzamento in città.