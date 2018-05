Timbrava il cartellino, poi si allontanava dal posto di lavoro: arrestato medico al 'Di Venere'

Timbrava il cartellino, poi usciva, in genere a bordo del suo scooter, per sbrigare incombenze personali. E' quanto accertato dai carabinieri del Nas di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno arrestato un medico radiologo in servizio all'ospedale 'Di Venere'. La notizia è riportata oggi da Repubblica Bari.

Stando a quanto emerso dalle indagini, condotte nel tempo attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, il dirigente medico, in particolare nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e talvolta anche del venerdì, si sarebbe sistematicamente assentato dal posto di lavoro, uscendo dopo aver timbrato il badge, per sbrigare faccende personali, dalla spesa alle commissioni in banca. Quindi rientrava per timbrava l'uscita dall'ufficio.

Dopo l'arresto, il medico è stato collocato ai domiciliari.