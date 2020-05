Cabine di tir e trattore rubate nel barese durante il lockdown: scoperte in un autoparco demolizioni

Sette cabine di tir e 6 pneumatici completi di cerchione, tutti rubati, sono stati rinvenuti dalla Polizia in un autoparco demolizioni di Cerignola, in provincia di Foggia. Il titolare dell'attività è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. I controlli degli agenti sono scattati dopo una denuncia presentata da una persona vittima di furto lo scorso 21 aprile in provincia di Bari: la Polizia, nel corso delle verifiche, ha rinvenuto proprio le due cabine, appartenenti a un trattore e a un autocarro, rubate alcune settimane fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.