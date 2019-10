A tutta velocità sulla statale con il tir appena rubato: pregiudicato barese arrestato in Abruzzo

Procedeva a velocità sostenuta, di sera, lungo la statale Adriatica in provincia di Chieti, alla guida del tir di una ditta che produce asfalti nel Pescarese. Una 'presenza' sospetta che ha fatto scattare, dopo alcune segnalazioni, l'intervento dei carabinieri.

Il nome della ditta, scritto a caratteri cubitali sulla fiancata del mezzo pesante, ha lasciato pochi dubbi ai militari: proprio in quell'azienda, infatti, era stato segnalato poco prima un furto. Così i carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo pesante, sbarrandogli la strada. Inutile il tentativo del conducente del mezzo di abbandonare la cabina: l'uomo, un 40enne pregiudicato del Nord barese, è stato bloccato e arrestato. Era tornato in libertà da pochi giorni, dopo una misura cautelare proprio per reati contro il patrimonio.

Nella cabina del mezzo i militari hanno anche rinvenuto un borsone con numerosi arnesi da scasso, utilizzati in particolare per i furti di autoveicoli, per la cui detenzione l'uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. Trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Vasto, l’uomo, nella mattinata odierna, è stato condotto dinanzi al G.I.P. dello stesso Tribunale che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza.

(Foto di repertorio)