Tombini pieni di erbacce nel sottopasso di via Brigata, Sos Città: "Così si garantisce l'allagamento"

Grate bloccate da erbacce e detriti nel sottovia Giuseppe Filippo a Picone, che ancora una volta portano a un allagamento. La denuncia arriva dall'associazione Sos Città, che ha pubblicato le foto dei tombini da cui dovrebbe scolare l'acqua piovana. La forte ondata di maltempo che ha colpito la città nella giornata di ieri ha provocato forti disagi a pedoni e automobilisti, inondando le strade. E le immagini girate dai residenti nei quartieri mostrano una situazione pessima, anche in via Anita Garibaldi ad esempio, un fiume d’acqua ha finito per inondare diversi portoni e attività commerciali, come ricorda l'associazione.

Il presidente dell'associazione, Danilo Cancellaro, punta il dito contro il Comune di Bari, accusato di essere "complice di tutti questi disservizi dal momento in cui in città non viene effettuata nessun tipo di manutenzione di quelle che sono le grate di raccolta acqua piovana come dimostra l’assurda situazione del sottovia Giuseppe Filippo che collega via Brigata Bari con viale Pasteur". Già a luglio Sos città aveva segnalato l'ostruzione dei tombini nel trafficato sottopasso, ma in mattinata era tutto nella stessa situazione, come mostrano le foto.

"Ci sentiamo un po’ presi in giro da parte di un’amministrazione - conclude Cancellaro - che utilizza come scusante la mancanza di una rete di fogna bianca in città, ma che contemporaneamente non provvede nemmeno a pulire e a manutere quel po’ di rete fogniaria che esiste, diventando complice di allagamenti e disagi nei confronti dei cittadini. Le segnalazioni effettuate presso gli uffici competenti sembrano cadere nel nulla. Quel che si avverte è non c’è proprio la volontà di intervenire su questa problematica". La richiesta è dunque di rendere pubblico il calendario degli interventi, così da garantire trasparenza e soprattutto evitare che, in futuro, si possano evitare nuove situazioni di pericolo.