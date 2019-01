Pioggia forte in varie zone della città, Picaro: "A Palese tombini saltati, auto danneggiate"

Tombini tracimati e liquami sversati sul lungomare di Palese: è l'effetto della forte pioggia abbattutasi per tutta la giornata di sabato in città e nel quartiere a nord di Bari. La segnalazione arriva dal consigliere comunale delle Lega, Michele Picaro: "Alcuni automobilisti - spiega - hanno subito qualche problema. Fortunamente sono rimasti illesi ma con importanti danni alle autovetture. Pensate al pericolo, al disagio, all’ambiente ed anche ai costi che sopporteremo per risarcire giustamente gli sfortunati. Occorre un vero e proprio piano Marshall per dotare di fogna bianca molti tratti di strada della nostra Città" conclude Picaro.