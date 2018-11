Lattine, bottiglie e rifiuti intasano i tombini dell'Umbertino, i residenti: "Intervenire al più presto"

Bottiglie di plastica, lattine e altri rifiuti intasano i tombini della zona Umbertina di Bari: è quanto denuncia il locale Comitato di Salvaguardia del quartiere, attraverso alcune foto postate sul proprio gruppo Facebook. Gli attivisti chiedono al Comune di intervenire quanto prima: "Se la situazione nella zona di maggior pregio è questa - afferma Mauro Gargano, presidente del Comitato - non oso immaginare cosa si potrà trovare in altre zone della città. Alla prossima bomba d'acqua non si potrà nuovamente scaricare la colpa dell'allagamento cittadino sulla eccezionalità del fenomeno (oramai consueto)". Di qui un "accorato appello" ai consiglieri comunali e municipali per "richiamare l'attenzione su questa problematica" al sindaco Decaro e all'assessore Galasso.