Tombini ostruiti da lattine e bottiglie nell'Umbertino: AqP e Comune in azione per ripulirli

E' stata ripristinata la portata dei tombini della fogna nel quartiere Umbertino di Bari, a seguito di una segnalazione dei residenti che lamentavano la presenza di bottiglie e lattine ad intasare le caditoie. L'Aqp e il Comune sono intervenuti con macchinari appositi per disostruire i tombini, consentendo così un migliore smaltimento delle acque in caso di piogge. Gli interventi non si sono fermati, però, alle zone centrali del capoluogo.

Operai in azione anche in viale Japigia, nell'area del settimo gruppo delle palazzine G3, per ripulire altre caditoie. Stesse modalità anche in viale Pasteur, dove è avvenuto una ripulitura delle grate fognarie.

