Tombino danneggiato nell'aiuola di piazza Garibaldi, Multiservizi lo ripara

Dopo la segnalazione fatta da un lettore su BariToday lo scorso 7 dicembre, Multiservizi, in una nota inviata in redazione, dà notizia dell'avvenuta riparazione del tombino danneggiato in piazza Garibaldi.

"Gentile Direttore - si legge nella nota - abbiamo appreso dalla segnalazione della Sua testata che in piazza Garibaldi un'aiuola sarebbe stata oggetto di degrado o incuria delle aziende che dovrebbero averne cura. Poichè la scrivente ha la manutenzione ordinaria del verde della piazza, in forza di precise indicazioni convenzionali con il Comune, ossia la sfalciatura, sagomatura delle siepi ecc, si è ritenuto nel dubbio che ciò possa essere dipeso da una manovra errata di uno dei nostri mezzi presenti nella piazza qualche giorno fa, di ripristinare a spese della società il tombino rotto, senza attendere l'esito dell'indagine interna, onde far patire il meno possibile i fruitori del giardino. Va da sè che il prato riprenderà a germogliare secondo i cicli vitali".