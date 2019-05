Cinque grossi tonni sequestrati dalla Guardia Costiera: saranno donati ai più poveri con In.Con.Tra

Finirà in beneficenza per i più poveri un grosso carico di tonno rosso sequestrato a Bari dal Nucleo ispettori pesca della Guardia Costiera del capoluogo pugliese, al comando del contrammiraglio Giuseppe Meli.

I cinque tonni di grandi dimensioni, del peso complessivo di 615 kg, si trovavano in un mezzo proveniente dalla Sicilia ed erano destinati al mercato barese: la merce è stata sequestrata poichè era senza l'apposita registrazione per le specie tutelate. Dopo essere stati tagliati, i pezzi fdi filetto sono stati collocati in una decina di casse e donati all'associazione In.Con.Tra che provvederà, al più presto, a condividerla con i senza tetto della città