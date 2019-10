"Topi nell'asilo", chiusa da giorni una parte del plesso 'Falcone-Borsellino'. I genitori chiedono chiarezza

"Ci sono i topi a scuola": il tam tam tra alcuni genitori dell'asilo 'Falcone-Borsellino', situato nel plesso scolastico di via Cassala, nel quartiere Stanic di Bari, ha preso piede da alcuni giorni (anche attraverso alcuni social network) e questa mattina papà e mamme si sono recati nell'istituto per chiedere spiegazioni. Dal 1° ottobre le aule della scuola dell'Infanzia sono chiuse per una "igienizzazione straordinaria" come si legge in una circolare della scuola il cui plesso comprende anche diverse classi di Elementari e Medie. Queste si trovano in un'altra ala della struttura, non interessata al momento da chiusure con le lezioni che da ieri si sono svolte regolarmente per gli alunni della Primaria e della Secondaria. Sulla questione della possibile presenza di topi, la scuola, interpellata da BariToday, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

All'esterno del plesso, i genitori della scuola Primaria hanno chiesto d'incontrare la preside per chiedere chiarimenti: "Sono tre giorni che la scuola dell'infanzia è chiusa - spiega una mamma - e non sappiamo perchè. Vorremmo avere delle certezze". Più di una mamma ha voluto rimarcare che avrebbero preferito ricevere più informazioni sulla questione: "Noi investiamo economicamente per la scuola dei nostri figli - dice un altro genitore - e vogliamo che stiano bene". Nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere più chiara e si capirà se saranno necessarie altre giornate di chiusura per completare la sanificazione e consentire la regolare riapertura dell'asilo.