Emergenza a topi a Bari vecchia, l'allarme dei residenti: "Entrano anche nei negozi, da tempo aspettiamo derattizzazione"

"Topi che escono e passeggiano tranquillamente" in piazza Cattedrale, a Bari vecchia, entrando anche indisturbati nei negozi. La segnalazione arriva dal circolo Acli-Dalfino che torna a farsi portavoce delle lamentele dei residenti: "Stiamo chiedendo ormai da tempo - si legge in una nota - una derattizzazione ed una disinfestazione dei tombini di fogna con la messa in opera di calce bianca", così come, prosegue l'associazione "abbiamo chiesto da anni cestini portarifiuti e dei bagni chimici per i tanti turisti che, grazie a Dio, vengono nella nostra Città". "Inoltre - sottolinea ancora l'Acli Dalfino proseguendo nella lista delle problematiche - il fetore che fuoriesce dai tombini di scolo è ancora presente nell’aria, e quasi ci si convive, sopportando così i frutti di errori fatti dal Piano Urban". Ai problemi legati a fogna e presenza di ratti si aggiunge anche quello delle "chianche sconnesse", che continua a provocare cadute di "cittadini e turisti".

Di qui, l'invito rivolto dall'associazione rivolto agli "organi competenti, Amiu e Lavori Pubblici, ad intervenire il più presto possibile onde evitare ulteriori danni a persone e all’immagine della città".

(Foto di repertorio)