Topi 'a passeggio' tra via Fiorino e via Mazzini, l'allarme dei residenti: "Sempre peggio, spesso entrano anche in casa"

Topi 'a passeggio' tra il cantiere dell'ex gasometro e quello di piazza Disfida di Barletta: "La situazione dell'intero quadrilatero tra via Michele Fiorino, corso Mazzini e via Ettore Fieramosca, pare essere peggiorata e molti cittadini, abitando al piano terra, si ritrovano direttamente in casa ratti di diverse dimensioni". A rilanciare le lamentele degli abitanti della zona è l'associazione Sos Città.

"La situazione è diventata intollerabile e i cittadini sono esasperati. È paradossale sapere che ci sono cittadini costretti a cacciare i topi con la scopa come si faceva un tempo" - raccontano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino - "Eppure siamo nell'ormai prossimo 2020 e a Bari accade ancora questo. Abbiamo chiesto un intervento di derattizzazione all'Amiu, ma resta l'indignazione per una situazione che è paradossale e sicuramente fuori dal normale e che ancora una volta accade in un quartiere che più di tutti soffre il degrado e l'abbandono. L'auspicio è che l'Amiu possa raccogliere la nostra segnalazione e intervenire quanto prima", concludono.