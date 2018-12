Topo morto in piazza Umberto, Sos Città: "A due passi dalle attrazioni di Natale"

Una carcassa di topo nei giardini di piazza Umberto, a pochi passi dal Villaggio di Babbo Natale, l'attrazione che quotidianamente attira tanti bambini. La denuncia arriva dall'associazione Sos Città, che diffonde la foto dell'animale morto in centro, chiedendo l'intervento degli operatori dell'Amiu, visto che si trova lì da giorni.

"A Natale servirebbe uno sforzo maggiore per trasformare la città in una chicca - scrivono in una nota - E invece? Si lascia un topo morto in pieno centro, a due passi da un luogo sempre pieno di bambini".