In casa mezzo chilo di hashish e marijuana: pusher in manette a Toritto

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Toritto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, supportate da numerosi controlli sul territorio e servizi di appostamento, hanno permesso di individuare l'uomo che deteneva in casa un considerevole quantitativo di stupefacente. Il 37enne è stato così colto in flagranza di reato: sequestrato circa mezzo chilogrammo di hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato condotto in carcere a Bari.