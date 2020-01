Attentato incendiario nella notte a Toritto: bruciata e distrutta auto del sindaco Pasquale Regina

I Carabinieri indagano sul'incendio di questa notte che ha distrutto l'auto del sindaco di Toritto, Pasquale Regina, eletto nel 2018. L'episodio si è verificato per le strade della cittadina barese. Si tratta, molto probabilmente, di un atto di origine dolosa. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno effettuato i primi rilievi.

In tanti hanno espresso solidarietà a Regina dopo l'incendio: "Si tratta di un gesto grave ai danni di un uomo delle istituzioni di cui conosciamo il grande impegno, svolto con serietà e competenza - spiega il consigliere regionale Enzo Colonna (Noi a Sinistra per la Puglia) - Spero che sia fatta nel più breve tempo possibile, dalle forze dell'ordine, piena luce su un episodio grave in sé e ancor più perché consumato ai danni di un amministratore locale quotidianamente impegnato nella difficile cura degli interessi di una intera comunità",

Vicinanza anche dal sindaco di Altamura, Rosa Melodia: "Continuo a ritenere che il dissenso si esprima attraverso il dialogo ed il confronto civile, ma mai con atti violenti ed intimidatori, perché la democrazia segue altri percorsi" afferma la prima cittadina.