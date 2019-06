Tentano di incendiare barca di un pescatore a Torre a Mare: "Subito una telecamera"

C'è chi chiede più controlli e chi auspica l'installazione di telecamere in tutto il quartiere, chi commenta con rabbia condannando il "vile gesto" e chi sottolinea come non sia "l'unico episodio vandalico accaduto in questi giorni". Una notizia, quella dell'attentato incendiario avvenuto qualche giorno fa ai danni delle barca di un pescatore, che ha scosso e indignato la piccola comunità di Torre a Mare.

A far riferimento all'episodio, avvenuto un paio di settimane fa, è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Sono incredulo - scrive Leonetti - e, pur volendomi impegnare nel cercare una giustificazione, non riesco proprio a cogliere il senso di questo gesto, un’azione insulsa che va a colpire unicamente chi utilizza questo mezzo per procurarsi da vivere e magari coltivare, con sacrificio, la propria passione". Un'indignazione cui si associano molti residenti del quartiere nei propri commenti.

L'incendio sarebbe stato provocato da ignoti che, arrivando dal mare, avrebbero lanciato un copertone pieno di liquido infiammabile nella barca ormeggiata. Il pescatore, che ha sporto denuncia ai carabinieri, non avrebbe mai ricevuto richieste estorsive in passato.

"Sto per formalizzare una richiesta alla ripartizione lavori pubblici - annuncia ancora Leonetti - per posizionare una telecamera sulla darsena del porticciolo e, in più, vorrei dire pubblicamente due parole al delinquente in questione: guardarti sempre le spalle, la comunità di Torre a Mare è fortemente coesa e nessuno di noi cittadini teme questi atti".