Torre a Mare, l'isola ecologica come una discarica: ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti

Da un parte un frigo, dall'altra un vecchio divano. Tra i cassonetti dell'isola ecologica di via Lama Giotta, a Torre a Mare, non mancano i rifiuti ingombranti abbandonati. La denuncia arriva dalla pagina Fb del comitato di quartiere "Torre a Mare", che attraverso un video torna a denunciare l'abbandono "seriale" di rifiuti ingombranti che colpisce diverse zone del quartiere, con i residenti che chiedono, come in altre zone della città, l'installazione di fototrappole per beccare gli sporcaccioni.