Eliminare i passaggi a livello di Torre a Mare, ad aprile i primi interventi: "Dureranno 18 mesi"

“Al termine di questi lavori scompariranno definitivamente i tempi d’attesa a cui erano purtroppo abituati i cittadini Torre a Mare e Noicattaro in corrispondenza dei due passaggi a livello - commenta l'assessore Galasso -, grazie alla possibilità di fruire della nuova viabilità che RFI realizzerà per una lunghezza complessiva di 1,2 km. Eliminare i passaggi a livello significa anche dare una risposta in termini di sicurezza dell’intera viabilità a servizio della ex frazione marina, che soprattutto nelle stagioni più calde diventa meta di balneazione di tanti ragazzi che, o con la bicicletta o con gli scooter, raggiungono la costa. Un ultimo aspetto positivo di questo intervento è l’abbattimento del tasso di inquinamento atmosferico che producono i motori delle auto in attesa o in fase di stop and go. Il nuovo sottopasso offrirà un ulteriore beneficio in termini di possibilità di sosta per i fruitore della necropoli di Torre a Mare, poiché l’attuale strada sarà trasformata in viabilità complanare dove sarà possibile parcheggiare”.

Nella stessa riunione, Galasso è stato interpellato anche sul tema del parcheggio della stazione: “Stiamo definendo la soluzione del progetto e i tempi di realizzazione - spiega ancora Galasso - in modo da programmare i nostri interventi sulla sistemazione delle aree, che avverrà dopo l’arretramento della recinzione della stazione. Sento di ringraziare i dirigenti e i tecnici di RFI che si stanno mostrando attenti e disponibili alle esigenze della città di Bari e dei suoi abitanti. Sono tante le persone che, per studio o per lavoro, si spostano in centro e se scelgono di utilizzare il treno invece dell’auto per raggiungere il centro vanno sicuramente incentivate e non scoraggiate. Il nostro impegno è quello di offrire loro un’area attrezzata e libera per lasciare l’auto in sicurezza e senza pericolo di ricevere sanzioni”.