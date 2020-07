Nel cassonetto della carta lattine di vernice e plastica, Amiu: "Così si vanifica l'impegno di tanti cittadini"

Nel cassonetto per la raccolta dalla carta finisce di tutto, dalle lattine di vernice, al bustone di plastica, e persino un mattone forato, rendendo così impossibile il riciclo della carta. La 'foto-denuncia', postata sulla pagina Fb di Amiu, arriva da via Resta, a Torre a Mare. L'azienda di igiene urbana coglie ancora una volta l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare correttamente la raccolta differenziata:

"Naturalmente - si legge nel post- il contenitore della carta non è la destinazione per nessuno di questi oggetti, con l'aggravante che quel carico è stato inquinato, dunque la carta che era contenuta comunque al suo interno non può essere più riciclata. Fare la raccolta differenziata non è un optional, è un obbligo di legge che allinea il nostro Paese alle altre Nazioni europee: è, infatti, dal 1975 che l'allora Cee ha emesso le prime direttive in materia. Fare la raccolta differenziata - sia stradale che porta a porta - offre possibilità e prospettive in materia gestione dei rifiuti, è la prima fase di un processo importante, lungo, complesso. Fare la raccolta differenziata fa bene a tutti. Ma è necessario farla bene. A tutti noi cittadini viene chiesto di differenziare i rifiuti con attenzione, per dare un contributo importante, fondamentale. Buttare materiale edili in un cassonetto per la raccolta della carta non aiuta questo processo, anzi lo rallenta se non proprio lo vanifica e non vanifica solo il processo di recupero e riciclo ma vanifica, prima di tutto, l'impegno di tanti cittadini virtuosi, attenti, collaborativi, che sono, per fortuna, la stragrande maggioranza, ma che rischiano di vedere perduti gli sforzi. E restare senza parole".