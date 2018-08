Tavolini e ombrelloni abusivi sulla piazzetta del porto: scatta sequestro a Torre a Mare

Avevano arbitrariamente occupato tre diverse aree demaniali marittime, per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, posizionando con ombrelloni, sedie, tavolini, fioriere, banchi per la lavorazione del prodotto ittico ed altri arredi mobili. Così, sulla piazza del porto, a Torre a Mare, è scattata l'operazione congiunta di Guardia costiera e polizia locale.

L'occupazione illecita è stata contestata ai titolari di tre esercizi commerciali. Inoltre, nel corso delle verifiche, è stata constatata la presenza, di 2 strutture totalmente abusive, nonché di una canna fumaria priva di autorizzazione di un quarto pubblico esercizio.

Il personale operante della Guardia Costiera di Bari e della Polizia Locale ha proceduto a sgomberare tutte le zone illecitamente occupate e a sottoporre a sequestro penale tutti gli arredi rinvenuti e le strutture abusive.

I gestori degli esercizi commerciali sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, per la violazione degli articoli 1161 del Codice della navigazione (abusiva occupazione e innovazioni non autorizzate sul pubblico demanio marittimo), 633 e 639 bis del Codice penale (invasione di terreni destinati ad uso pubblico), 272 del decreto legislativo 152/2006 (installazione di canna fumaria non autorizzata). Agli stessi, da parte della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Bari sono state inoltre comminate sanzioni pecuniarie amministrative per un ammontare complessivo di circa ventimila euro, per violazioni alla legge regionale sul commercio, nonché al Codice della navigazione.