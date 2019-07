Ufficio anagrafe chiuso, code e attese inutili a Torre a Mare: pioggia di proteste

"Per il rinnovo della carta d’identità, io ed altre persone ci siamo recate presso il comune di Torre a Mare, essendo quest ultimo in casi d’emergenza il più “utile” poiché non necessita di previa prenotazione come altre sedi comunali (e tengo a sottolineare che i tempi di attesa sono lunghissimi per inefficienza del servizio pubblico!). Dopo aver atteso dalle 7.20 di questa mattina l’apertura del suddetto ufficio, ufficialmente alle 9.00, non abbiamo avuto alcun riscontro poiché nessun impiegato si è presentato, e dopo diverse chiamate all’URP , al Comune Centrale, ai Carabinieri, ai Vigili Urbani, alla Finanza, non abbiamo avuto risposta alcuna! Nessuno ha saputo darci spiegazioni, non era presente alcun avviso, né cartaceo affisso sulla porta né tantomeno sul sito del comune! Il comune risultava aperto, ma in loco nessun impiegato si è presentato!".

Il messaggio, pubblicato da una cittadina sulla bacheca Fb del sindaco Antonio Decaro, è soltanto uno dei diversi post di protesta piovuti questa mattina sulla pagina del primo cittadino, per segnalare un disservizio che ha interessato la delegazione municipale di Torre a Mare. Gli uffici, denunciano i cittadini, questa mattina sono rimasti chiusi, senza alcun preavviso.

"Ufficio Pubblico.....Chiuso senza ragione. Ciao Ciao alla Carta d'identità.....", scrive un altro cittadino. "Siamo in una lunga fila con bambini per la carta d’identità dopo una richiesta ferie a lavoro davanti la delegazione comunale di Torre a Mare - racconta ancora un altro utente - sono le 09:35, e l’ ufficio rigorosamente chiuso! Abbiamo chiamato Comune, Polizia Municipale e Carabinieri e nessuno sa nulla! Addiritura al centralino del comune risulta aperto ma è fisicamente chiuso! Ci da delucidazioni cortesemente!?!".

(Foto da Fb: La delegazione di Torre a Mare chiusa)