Droga in auto e nelle villette al mare: sequestrati 250 chili di marijuana, tre arresti

Bloccati in auto con il carico di marijuana, mentre altra sostanza stupefacente era nascosta in due villette nelle disponibilità di uno degli arrestati. L'operazione dei carabinieri è stata condotta dai carabinieri a Lecce, in località 'Torre Chianca'. In manette sono finite tre persone: il 47enne Salvatore Lograno, nato ad Altamura e residente a Brindisi e due cittadini albanesi, Renato Uku, 36enne, e Oltion Proko, 29 anni.

Nel corso di controlli i carabinieri hanno fermato il 47enne a bordo di una Mazda 5, in cui erano nascoste 50 confezioni di marijuana, del peso complessivo di 54 chili. La perquisizioni estesa a due villette nelle disponibilità dell'uomo ha consentito di rinvenire altre confezioni di sostanza stupefacente, per complessivi due quintali.

Nelle immediate vicinanze, inoltre, i carabinieri hanno fermaro un'altra auto - una Nissan Note risultata sempre di proprietà del 47enne - con a bordo i due cittadini albanesi. Droga e auto sono state sequestrate mentre i tre sono stati condotti in carcere a Lecce.

