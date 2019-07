Manutenzione straordinaria all'impianto Torre del Diavolo: in nottata scarico dei reflui sul lungomare di San Giorgio

Acquedotto Pugliese eseguirà, nella notte tra lunedì e martedì, lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento dei reflui fognari di Torre del Diavolo, andato in tilt lo scorso 5 luglio con la fuoriuscita in mare di reflui fognari e lo stop, conseguente, alla balneazione tra Torre Quetta e il lido il Trullo.

I lavori straordinari si svolgeranno dalle 22 di stasera, lunedì, fino alle 2 di notte. Sarà quindi necessario lo scarico di emergenza dei reflui, "opportunamente trattati per abbatterne la carica batterica, attraverso un apposito canale, nel tratto di mare in località Torre Carnosa, lungo la litoranea Bari - San Giorgio" informa AqP in una nota aggiungendo che "tale procedura di messa in sicurezza dell’impianto non influisce, anche in questo caso, sull’utilizzo della fogna da parte dei cittadini".