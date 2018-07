Dopo la ruota arriva una torre panoramica alta 75 metri in largo Giannella: "Completata nei mesi estivi"

Bari è sempre più vicina ad avere la sua nuova attrazione turistica in largo Giannella. In queste ore sul lungomare di Madonnella stanno infatti venendo posizionate le strutture della torre panoramica che sarà completata entro i prossimi mesi estivi.

Una iniziativa con cui Confcommercio e Comune sperano di replicare il successo della ruota panoramica installata da dicembre a maggio in largo Giannella. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di vedere la città con un punto di vista 'aereo', visto che l'attrazione raggiungerà i 75 metri d'altezza.

“Nei prossimi giorni seguiremo tutte le procedure per il montaggio e verificheremo le operazioni di funzionamento – ha spiega l’assessora alo sviluppo economico Carla Palone . Voglio ringraziare la Confcommercio con cui stiamo lavorando costantemente per rendere attrattiva la nostra città e offrire occasioni ai cittadini per scegliere Bari, con la sua vista panoramica e magari trattenersi per qualche ora di shopping. Questa volta si sale a 75 metri di altezza con la possibilità di godere dalla citta ancora da più in alto”.