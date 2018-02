Chioschi, gazebi e zone fitness: assegnato il bando per la gestione di Torre Quetta

E' stato aggiudicato, in via provvisoria, il bando da circa 53mila euro per affidare la gestione quadriennale della spiaggia di Torre Quetta, dall'Ati composta da Il Veliero ed Esperia Nuoto Srl: la proposta, tra le nove presentate complessivamente, si è classificata al primo posto con un punteggio di 56,16 per l'offerta tecnica e 40 per l'offerta economica, totalizzando 96.16 punti. La valutazione comprende anche la possibilità di organizzare eventi nel'area localizzata sul lungomare sud della città. La gestione riguarderà 10mila mq di aree coperte ed esterne, tra cui i campi sportivi, gazebi, zone fitness, chioschi e parcheggi, assieme ad aree per eventi e manifestazioni. I futuri gestori si occuperanno anche della torre.