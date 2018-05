Cespugli cresciuti a dismisura invadono i marciapiedi di Torre Quetta: "Pericoloso per pedoni e runner"

Grandi cespugli che invadono i marciapiedi attorno alla spiaggia di Torre Quetta, mettendo a rischio l'incolumità di runner e passanti che percorrono il tratto a loro riservato. La denuncia arriva da alcuni cittadini che segnalano la pericolosità della zona, non curata a dovere nonostante sia ormai alle porte la stagione balneare: "La gente per camminare o correre deve andare sulla strada. Una vergogna senza fine" si sfoga attraverso i messaggi un utente Facebook, chiedendo interventi al più presto per ripristinare decoro e percorribilità del marciapiede.