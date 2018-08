Controlli nei mercati e sulle spiagge, venditori abusivi nel mirino: denunce e merce sequestrata

Controlli nei lidi cittadini - tra Pane e Pomodoro, Torre Quetta e San Francesco - ma anche nelle aree mercatali e nelle strade del centro più esposte all'abusivismo commerciale. Sono scattati anche a Bari, nella giornata di ieri, i servizi disposti su scala nazionale dal Ministero dell'Interno per contrastare la contraffazione e il fenomeno della vendita abusiva.

Nel corso dei controlli del cosiddetto 'Action day', effettuati in maniera congiunta da uomini della Polizia Locale di Bari e dalla Polizia di Stato, sono state accertate nove violazioni alla legge regionale per abusivismo commerciale, sono scattati due deferimenti all'Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di prodotti contraffatti e sono stati sequestrati circa 1500 pezzi tra cui capi di abbigliamento, occhiali, giocattoli ed accessori vari. L'attività continuerà nel corso dell'estate.

