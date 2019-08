Posteggiatori abusivi in azione sul litorale vicino Torre Quetta: scoperti in due, scattano multe e sanzioni

I Carabinieri hanno sorpreso e multato due posteggiatori abusivi sul litorale di Torre Quetta: i militari li hanno individuati a seguito di controlli avvenuti i questi giorni nei vari quartieri della città di Bari, tra cui la costa sud, zona presa d'assalto dai bagnanti e per ciò appetibile da parte di chi chiede soldi per lasciare la macchina. I due sono stati sanzionati per attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine. Per loro è scattato anche un sequestro da complessive 114 euro.