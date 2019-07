Analisi Arpa positive, revocato il divieto di balneazione sul Lungomare sud: rimossi nastri e transenne

E' stato revocato il divieto di balneazione sul tratto del lungomare sud di Bari compreso tra Torre Quetta e la zona a nord del lido il Trullo, sotto divieto dallo scorso venerdì, quando si verificò la rottura dell'impianto di sollevamento reflui fognari Aqp di Torre del Diavolo.

Rimossi nastri e transenne

La revoca del divieto è stata ufficializzata dal Comune dopo il parere di Arpa Puglia che ha effettuato analisi e prelievi: i valori riscontrati rientrano tra quelli previsti dalla legge in tutti i punti del tratto preso in esame. La Polizia Locale, da questa mattina, sta provvedendo a rimuovere nastri e transenne che in questi giorni hanno delimitato l'area interessata dai divieti che avevano provocato grossi disagi ai bagnanti, nel pieno di un fine settimana d'inizio luglio.