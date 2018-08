Ombrelloni e sdraio abusivi, sequestrata area da 500 mq sulla spiaggia di Torre Quetta

Un'area di circa 500mq della spiaggia di Torre Quetta, occupata "abusivamente" e attrezzata con ombrelloni e sdraio è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Bari. In base a quanto afferma la Capitaneria di Porto di Bari, il responsabile dell'abuso sarebbe uno degli affidatari della più vasta area demaniale concessa dal Comune, prima della stagione estiva, per attrezzare la località balneare, e che, in mancanza di una precisa destinazione della porzione di area demaniale rimasta libera, l’ha sottratta all’uso pubblico posizionando ombrelloni e sdraio, senza peraltro garantire alcun servizio di salvataggio come previsto per legge". Sequestrate, dunque, le attrezzature balneari presenti nell'area posta sotto sigilli.