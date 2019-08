Ragnatele, rifiuti e immondizia per le scale: degrado e incuria nel sottopasso di Torre Quetta

Sporcizia, rifiuti e incuria per le scale ma anche lungo i camminamenti: è la situazione in cui versa il sottopasso ferroviario di Torre Quetta, come documentato dalle immagini registrate da una cittadina e pubblicate sulla bacheca Facebook del sindaco di Bari Antonio Decaro. A fare bella mostra di sé anche diverse ragnatele notate dalla passante: una condizione di abbandono ancor più inaccettabile durante la stagione estiva, per una stazione utilizzata da diversi 'pendolari del mare'