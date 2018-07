Due nuove torri faro per illuminare Prato La Gemma: lavori terminati a Carbonara

Due nuove torri faro per illuminare l'area Prato La Gemma di Carbonara: la zona, un tempo utilizzata come discarica, estesa per 10mila mq, è stata 'adottata' nel 2015 dal consigliere municipale Claudio Schirone e ha visto, in questi anni, la piantumazione di decine di alberi e la realizzazione di panchine e gazebo grazie al lavoro di numerosi volontari.

Il Comune ha avviato i lavori, terminati pochi giorni fa, per il montaggio di due grandi pali dell'illuminazione per garantire sicurezza e vivibilità nell'area anche di sera: “I residenti che frequentano quest’area, in particolare d’estate quando diventa un vero e proprio punto di riferimento, ci hanno legittimamente chiesto di poterla vivere in tranquillità anche nelle ore serali - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Per rispondere a questa esigenza, molto avvertita, abbiamo utilizzato i fondi dell’accordo quadro per la manutenzione degli impianti elettrici, optando per due torri faro che montano ciascuna due proiettori da 275 watt, per un totale di 1100 watt, che illumineranno con tecnologia led l’area rendendola fruibile e vivibile anche di sera”.