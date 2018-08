Esodo di Ferragosto, traffico sostenuto sulla Statale 16: tamponamento a Japigia

Un'altra giornata di traffico intenso sulle strade pugliesi nei giorni dell'esodo di Ferragosto: diversi km di coda sono stati registrati attono alle 9, anche a causa di un lieve incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per Japigia, che ha visto coinvolte due auto, senza conseguenze per gli occupanti. La situaizone, attorno alle 10, è migliorata, seppur con rallentamenti nella zona di San Giorgio e Torre a Mare, in direzione Brindisi. A sorvegliare l'afflusso delle vetture, Politiz Stradale, Rangers e personale dell'Anas.