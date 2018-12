Lavori in corso sulla Statale 16: traffico in tilt, auto e camion in coda tra Triggiano e San Giorgio

Traffico in tilt e rallentamenti sulla Statale 16, nel tratto compreso tra Triggiano e San Giorgio: i lavori in corso questa mattina stanno creando numerosi problemi alla circolazione, soprattutto in direzione del capoluogo pugliese. Camion e vetture procedono a passo d'uomo nel tratto a due corsie. La situazione diventa più fluida non appena gli automobilisti raggiungono l'uscita di via Gentile per Japigia.