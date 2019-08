Domenica di rientri dalle vacanze, giornata da 'bollino rosso' per il traffico

E' una domenica da 'bollino rosso' quella prevista oggi anche sulle strade pugliesi, a causa del controesodo. Secondo il calendario stilato da Anas, sarà una giornata segnata da "traffico intenso con possibile criticità".

In Puglia e a Bari 'osservata speciale' è come sempre la statale 16, su cui confluisce tutto il traffico proveniente dalle località turistiche del Salento. Ma se traffico intenso si registra in direzione nord ("nessuna criticità" viene comunque segnalata al momento dalla polizia stradale), un flusso intenso di auto è atteso anche verso sud, per gli spostamenti di chi decide di trascorrere la domenica al mare.

Chi viaggia in autostrada, invece, dovrà tenere conto dello sciopero dei casellanti, confermato per domenica 25 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 di lunedì 26: probabili dunque code ancora più lunghe ai caselli.

Per agevolare la circolazione, è scattato il consueto divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate, che sarà attivo fino alle 22 di domenica.