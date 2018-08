Traffico sulla statale 16 in direzione nord, tamponamento a Polignano

Primo weekend di rientri dalle vacanze, con il traffico che si preannuncia da 'bollino rosso' anche sulle strade pugliesi e baresi. Nel pomeriggio un tamponamento tra due auto avvenuto in direzione nord, all'altezza di Polignano, ha comportato la formazione di code. Sul posto carabinieri e 118. Per la giornata di domani, domenica 19 agosto, si prevede ancora traffico da 'bollino rosso', mentre dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.