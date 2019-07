In auto verso il mare e le località di vacanza: domenica da 'bollino rosso' sulle strade

Domenica di spostamenti verso il mare e verso le località di vacanza. La giornata odierna è tra quelle segnalate nel piano esodo estivo elaborato da Anas con il 'bollino rosso', con la previsione di "traffico intenso, con possibili criticità". Sulle strade è scattato come di consueto anche il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, valido dalle 7 alle 22.

Nel Barese 'sorvegliata speciale' è come sempre la Statale 16, principale arteria stradale per le località costiere e il sud della regione. Al momento (ore 9.20), la sulla strada non si registrano particolari criticità: dalla centrale operativa della polizia stradale segnalano traffico a tratti più intenso da Polignano in direzione sud, ma senza disagi. Verosimilmente nelle prossime ore la circolazione potrebbe risultare più congestionata, anche se il tempo incerto potrebbe aver scoraggiato parte degli spostamenti di chi aveva pianificato una giornata al mare.

(foto di repertorio)