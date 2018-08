Ultimi giorni del 'ponte' di Ferragosto: traffico sostenuto e code sulla Statale 16

Traffico fortemente rallentato, sulla Tangenziale di Bari, in direzione sud, a causa dell'ultimo 'esodo' estivo verso le località di mare. In tanti hanno approfittato del bel tempo per concedersi un ultimo fine settimana di mare, prima del rientro al lavoro, per molti fissato già da lunedì. Il traffico risulta in aumento anche in direzione nord, con i primi vacanzieri che vanno già rientro a casa. Sul posto Polizia Stradale, tcnici Anas e volontari dei Rangers sorvegliano la situazione. Il tratto più critico, come di consueto, è quello tra Japigia e San Giorgio, a causa del restringimento della carreggiata da 3 a 2 corsie.