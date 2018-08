Tragedia del Pollino, il pensiero di Papa Francesco: "Spirituale vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti"

"Il mio pensiero va alla tragedia" avvenuta due giorni fa "in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la vita escursionisti provenienti da varie Regioni d'Italia". Papa Francesco, al termine dell'udienza generale del mercoledì nell'Aula Paolo VI in Vaticano, ha ricordato le 10 vittime della tragedia avvenuta nel parco del Pollino, nella quale hanno perso la vita anche tre giovani pugliesi, travolti dalla piena improvvisa del fiume. "Mentre affido alla bontà misericordiosa di Dio quanti sono drammaticamente scomparsi, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, come anche ai feriti", ha aggiunto Francesco.