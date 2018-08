Nei campi una piantagione di marijuana: arrestato titolare di un'azienda agricola

Tra un pescheto e un uliveto, nei pressi di una vigna, aveva anche avviato una coltivazione di marijuana. Scoperto dalla polizia, in manette è finito, a Trani, il titolare di un'azienda agricola, un 48enne con precedenti di polizia specifici, accusato di coltivazione produzione e detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla commercializzazione.

Piantagione e 'laboratorio' sequestrati

I poliziotti della Squadra Mobile di Bari a quelli, insieme a quelli del Commissariato di Trani, hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'azienda agricola, rinvenendo all’interno di un box, destinato ad officina e sito al centro del piazzale dell’azienda, attrezzatura per il confezionamento della sostanza: un trita foglie di fattura artigianale alto 50 cm con motore elettrico, un essiccatore di marca “Trimpro Automatic”, una bilancia da banco professionale marca acs-001, una macchina confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna “Fast”, 46 buste in cellophane per il confezionamento sottovuoto e 20 grammi di sostanza. Inoltre, dopo aver superato un pescheto ed un uliveto nei pressi di una vigna, su di un terreno coperto da un telo, sono state rinvenute 1526 piante di marijuana in vegetazione con infiorescenza dell’altezza ricompresa tra i 60 cm e i 2.5 mt e del peso totale di 1520 kg (peso delle piante), tutte dotate di un sistema di irrigazione a goccia, disposto per file, e alimentato dal pozzo artesiano sito all’interno dell’azienda agricola.

Piante e attrezzi sono stati posti sotto sequestro e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Trani.