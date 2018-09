Uffici giudiziari nell'ex torre Telecom, Stefanì: "Nessuna certezza sui tempi, Procura resti in via Nazariantz"

"Siamo purtroppo consapevoli che l’enorme disagio che stiamo vivendo ormai da mesi si protrarrà ulteriormente; non abbiamo avuto alcuna precisazione sulle tempistiche del trasferimento, tuttavia temiamo che esso non avverrà in tempi brevi. Per questo auspichiamo che si accelerino gli accertamenti amministrativi, così come dichiarato dal Ministero, e si faccia anche l’impossibile per anticipare la consegna dell’immobile che, allo stato, sembra non possa avvenire prima di metà novembre".

Così il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, commenta al termine della Conferenza permanente che si è tenuta questa mattina, preceduta dalla protesta silenziosa organizzata in piazza De Nicola per denunciare la situazione di difficoltà in cui si trova la giustizia penale barese.

"Condividiamo - aggiunge Stefanì - l’opportunità di prorogare la presenza dei giudici della procura nel palagiustizia di via Nazariantz sino alla prossima conferenza permanente di inizio ottobre e siamo dell’idea che essi debbano poter continuare a svolgere in quella sede il proprio lavoro senza dover traslocare in altri spazi, ipotesi che bocciamo decisamente: sarebbe un’ulteriore iattura per una giustizia penale già fin troppo spezzettata. Stiamo vivendo ancora la drammatica prospettiva di non poter esercitare in modo adeguato la professione, un problema non solo per tanti avvocati e magistrati, ma per tutta la collettività barese che oggi, e chissà per quanto ancora, vive insieme a noi i disagi e il caos di una giustizia penale in crisi profonda".