Al via il trasloco dei faldoni dal PalaNazariantz: "Operazione conclusa in tre settimane"

Il trasloco è partito intorno alle 7, con l'ausilio di un maxi container collegato a una motrice e un carrello elevatore, visto il carico 'pesante'. Ovvero i faldoni con tutta la documentazione dei processi conclusi e in corso della giustizia penale barese, che si prepara a trasferirsi nell'ex Palazzo Telecom a Poggiofranco, nuova sede del Tribunale Penale.

Il trasloco

Per renderlo pienamente operativo, bisogna però trasferire tutto l'archivio conservato al Palagiustizia di via Nazariantz, dichiarato inagibile a inizio maggio scorso, prima dell'installazione della tanto criticata 'Tendopoli'. Operazione che durerà fino al 22 dicembre e include anche il trasporto di alcuni arredi dal PalaNazariantz, caricati su alcuni furgoni all'ingresso della struttura al Libertà.

Il trasloco dei faldoni invece è stato completato alle spalle dell'ex Tribunale, in un'area inaccessibile, se non agli addetti ai lavori. Dai piani sopraelevati i documenti sono stati caricati su dei carrelli elevatori, che li hanno portati a terra per poi essere trasportati sul container.

Il sopralluogo di Brandi

Un'operazione che si ripeterà identica quotidianamente per tre settimane, fino a riempire del tutto la nuova struttura. In occasione dell'avvio del trasloco, intorno alle 12 è previsto un sopralluogo nella nuova sede della giustizia penale da parte di Vincenzo Brandi, cancelliere barese responsabile per la sicurezza dei lavoratori della Procura.