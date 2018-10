Emergenza Palagiustizia a Bari, il prossimo 3 dicembre la Procura traslocherà nell'ex palazzo Telecom

Sarà effettuato il 3 dicembre prossimo il trasloco della Procura di Bari nell'ex palazzo Telecom di Poggiofranco, lasciando così la sede inagibile di via Nazariantz. L'annuncio è stato dato dal procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, nel corso di un incontro sull'edilizia giudiziaria, dopo aver comunicato già la decisione alla Conferenza Permanente

"In quella data - ha spiegato il procuratore - il mio ufficio prenderà armi e bagagli e si trasferirà in via Dioguardi, che ci siano o meno le condizioni: mi riferisco alla rete informatica, agli allacciamenti di luce, acqua e gas". "Spero che questa forma di pressione sul Ministero induca a ridurre i tempi" ha aggiunto Volpe ricordando che il contratto di locazione tra Ministero e proprietà dell’immobile "ancora non è stato stipulato".