Guida uno scuolabus senza licenza e patente specifica: conducente pizzicato dalla Stradale nel Barese

La Polizia Stradale ha sanzionato il conducente di un um bus di trasporto studenti in servizio sulla provinciale tra Locorotondo e Monopoli. L'uomo, in base agli accertamenti degli agenti, è risultato privo di licenza per l'esercizio della professione e senza la specifica patente per questo tipo di servizio. A bordo del mezzo vi erano 15 studenti. Negli ultimi giorni sono stati rafforzati i controlli, per garantire sicurezza e l’incolumità dei giovani viaggiatori.