Niente bus per gli studenti disabili, la Città metropolitana: "Giovedì riparte il servizio"

A partire da giovedì 11 gennaio ripartirà regolarmente il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili delle scuole superiori dell'area metropolitana. Ad annunciarlo è la Città metropolitana, che ha fatto sapere di aver ripristinato "in breve tempo, il servizio momentaneamente sospeso a causa di un imprevisto burocratico relativo all’aggiudicazione definitiva della gara".

Il servizio interessa circa 125 alunni disabili provenienti dal Comune di Bari e da alcuni Comuni dell’area metropolitana e sarà attivo fino al termine dell’anno scolastico.

“Per limitare al minimo i disagi alle famiglie e assicurare un servizio essenziale, quale il trasporto degli alunni disabili, in tempi brevissimi, ci siamo attivati con gli uffici competenti per risolvere l’imprevisto burocratico che aveva determinato l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara e che ha impedito l’attivazione del servizio in questi due giorni. Il trasporto scolastico dei disabili sta a cuore alla Città metropolitana tant’è che, grazie ad una interlocuzione costante da tempo avviata con le associazioni e con le famiglie degli utenti, siamo riusciti a garantire il servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico senza ritardi nè disguidi – afferma il consigliere metropolitano delegato ai servizi alla persona, Giuseppe Valenzano -, adempiendo ad una funzione di competenza della Regione Puglia svolta, in avvalimento, dalla Città Metropolitana. Nella giornata di domani tutte le famiglie e le scuole interessate saranno contattate e informate della ripresa del servizio. Purtroppo, il disguido verificatosi non era prevedibile e abbiamo cercato a stretto giro di risolvere il problema. Continueremo a porre in essere ogni sforzo per garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione per gli studenti disabili”.