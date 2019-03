Rubati a Monopoli, nascosti in campagna nel Brindisino: trattori e attrezzi agricoli ritrovati a Cisternino

Erano stati rubati lo scorso 8 marzo in un'azienda agricola in contrada Sant'Oronzo, a Monopoli. Sono stati dai carabinieri ritrovati in un fondo a Cisternino, nel Brindisino. Così tre trattori e un muletto, con i rispettivi attrezzi, pompe con atomizzatori e fresone, del valore di oltre 100mila euro, sono stati restituiti al proprietario.