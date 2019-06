Travolto dalla trebbiatrice: muore medico in pensione di Altamura

Muore travolto dalla trebbiatrice che stava utilizzando, insieme al fratello, per alcuni lavori nelle loro campagne. Vittima del tragico incidente, avvenuto sabato pomeriggio a Genzano di Lucania, in Basilicata, un 66enne di Altamura: Antonio Casiello, medico in pensione.

Per cause da accertare, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota del mezzo agricolo in moto, probabilmente mentre cercava di salirvi. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.