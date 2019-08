Ragazzo barese travolto da un treno in Salento: ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 22 anni originario di Gioia del Colle, nel Barese, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un treno delle FSE su un binario del passante ferroviario di Maglie, in provincia di Lecce. L'episodio si è verificato attorno alle 21.30 di sabato sera. La ricostruzione è al vaglio dei Carabinieri: il convoglio viaggiava a bassa velocità ma l'impatto è stato inevitabile. Il 22enne, prima di trovarsi sui binari, stava trascorrendo una serata con alcuni amici. Non è ancora chiaro come mai abbia deciso di allontanarsi per poi scavalcare un muretto e percorrere una trentina di metri lungo la linea ferroviaria.

Dopo l'impatto, il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce: oltre a numerosi traumi, ha riportato anche la perdita di una mano. Sul luogo dell'incidente i Carabinieri e squadre dei Vigili del Fuoco.

Ulteriori particolari su LeccePrima