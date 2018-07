Problemi di linea e connessione assente in tutta Italia: la rete di 3 è down, disagi anche a Bari

Mattinata di disagi, oggi, per gli utenti di telefonia mobile e internet Adsl della 3Italia: dall'alba, infatti, i servizi sono pressoché offline in numerose regioni italiane come confermato dalla stessa azienda attraverso un messaggio su social network dopo le 10 e dalle numerose segnalazioni degli utenti. I problemi sono stati avvertiti anche in Puglia con punte di disservizi a Bari, in provincia e anche in altre zone della regione.